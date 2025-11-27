Era scomparso domenica, Rocco trovato senza vita

È stato ritrovato morto a Barcellona Rocco Amato, residente in passato nella frazione di Sant’Andrea del Pizzone, a Francolise. Dell’uomo si erano perse le tracce da domenica e familiari e amici avevano lanciato numerosi appelli sui social nella speranza di ottenere informazioni utili al suo ritrovamento. Le ricerche, tuttavia, si sono concluse nel modo più tragico.

Indagini in corso sulle cause del decesso

Le autorità locali stanno lavorando per ricostruire con precisione gli ultimi spostamenti di Amato e chiarire le circostanze della morte. Al momento non è stata ancora definita una dinamica ufficiale e restano molte le domande aperte. Le prime informazioni disponibili non consentono di stabilire le cause esatte del decesso, che saranno oggetto degli approfondimenti investigativi.

