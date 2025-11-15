I carabinieri di Napoli Barra hanno arrestato un giovane di 24 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari da tre giorni, dopo averlo sorpreso in violazione della misura cautelare.

La dinamica

Durante un normale posto di controllo, i militari hanno notato un ragazzo in sella a uno scooter senza casco. Alla richiesta di fermarsi, il giovane ha opposto resistenza agli agenti, tentando di eludere il controllo.

I carabinieri, però, lo hanno bloccato e identificato: si trattava del 24enne già sottoposto ai domiciliari.

L’arresto

Il ragazzo è stato arrestato per evasione e, dopo l’intervento dell’autorità giudiziaria, è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.