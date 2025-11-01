Tensione nella serata di ieri a Quarto, in provincia di Napoli, dove si è registrato un grave episodio di tentata rapina in villa. Intorno alle 21, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in via Fleming dopo la segnalazione di un tentativo di irruzione da parte di alcuni uomini armati. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di verifica, ignoti hanno cercato di introdursi in un’abitazione privata, ma sono stati sorpresi e affrontati dal proprietario. Ne sarebbe nata una breve colluttazione, al termine della quale i malviventi si sono dati alla fuga.

Colpi di pistola durante la fuga

Durante la precipitosa ritirata, i rapinatori avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in aria, con l’intento di coprire la fuga e dissuadere eventuali inseguimenti. Successivamente si sarebbero allontanati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’episodio i militari della Tenenza di Quarto hanno sequestrato due bossoli calibro 7,65 e una ricetrasmittente, probabilmente utilizzata per comunicare tra i componenti della banda. Non risultano feriti.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso per risalire all’identità dei responsabili. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e ascoltando possibili testimoni.

Non si esclude che la banda possa aver agito con un piano studiato nei dettagli e che avesse già preso di mira l’abitazione. Gli investigatori stanno valutando anche eventuali collegamenti con altri episodi simili registrati nell’area flegrea nelle ultime settimane.