Momenti di paura sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, poco prima del casello di Benevento, dove un’auto è stata completamente distrutta da un incendio. A bordo si trovavano tre persone, tutte originarie di Napoli e dirette a Benevento, che sono riuscite a mettersi in salvo in tempo. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe preso fuoco mentre era in marcia. Gli occupanti, accortisi del fumo proveniente dal cofano, sono riusciti a fermarsi sulla corsia d’emergenza e ad abbandonare l’abitacolo pochi istanti prima che le fiamme avvolgessero la vettura.

L’incendio è stato rapidamente domato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Stradale, che ha messo in sicurezza il tratto autostradale e gestito la viabilità durante le operazioni di spegnimento. Nessuno dei tre occupanti ha riportato ferite.

Si tratta dell’ennesimo episodio simile verificatosi nello stesso tratto dell’A16, dove negli ultimi mesi si sono registrati altri casi di auto in fiamme. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.