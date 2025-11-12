Arrestato un 28enne originario di Afragola, fermato nel quartiere napoletano di Soccavo mentre trasportava nel bauletto del suo scooter 48 “Rambo”, artifizi pirotecnici esplosivi e non omologati. I fuochi, di elevata potenza e privi di certificazione, rappresentavano un carico altamente pericoloso, capace – secondo gli investigatori – di far esplodere il veicolo e mettere a rischio la sicurezza pubblica.

L’arresto nel Rione Traiano

L’operazione è condotta dai Carabinieri della Stazione di Napoli Rione Traiano, con il supporto degli artificieri del Nucleo Investigativo. Dopo il controllo, i militari hanno proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, in collaborazione con la Compagnia di Casoria.

All’interno dell’appartamento sono rinvenuti 200 grammi di marijuana, tre cartucce calibro 12 e materiale per la coltivazione e il confezionamento indoor della sostanza stupefacente.

Arresti e accuse

Il 28enne è arrestato con l’accusa di detenzione illegale di materiale esplodente e munizioni, mentre per la parte relativa alla droga è denunciato per detenzione a fini di spaccio. Coinvolto anche il padre, trovato nell’abitazione al momento della perquisizione, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Le indagini proseguono per accertare la provenienza degli esplosivi e la possibile destinazione dei fuochi illegali, spesso utilizzati per festeggiamenti non autorizzati o pericolosi durante il periodo natalizio.