Ecco il Natale con un Bonus inatteso

Da diversi anni dicembre rappresenta un periodo particolarmente favorevole per lavoratori e pensionati italiani. La misura più nota è la tredicesima mensilità, l’erogazione aggiuntiva che viene corrisposta nell’ultimo mese dell’anno e che garantisce una disponibilità economica più ampia, utile per affrontare le spese natalizie e sostenere i consumi.

Ma per dicembre 2025 le buone notizie non si fermano alla tredicesima. È infatti in arrivo un ulteriore sostegno economico destinato a una larga platea di cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il potere d’acquisto e supportare le famiglie in difficoltà.

Bonus dicembre 2025: quando arriva e a chi spetta

Tra le misure più attese c’è l’Assegno di Inclusione (ADI), introdotto nel 2024 come strumento nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Per il mese di dicembre l’INPS ha già comunicato la data di pagamento: il rinnovo mensile sarà accreditato il 20 dicembre 2025, a ridosso delle festività natalizie.

Si tratta di un aiuto particolarmente importante per i nuclei familiari che devono affrontare le spese di fine anno e che rientrano nei requisiti previsti dalla normativa.

Come richiedere o rinnovare l’Assegno di Inclusione

Chi deve rinnovare l’ADI per ulteriori 12 mesi può presentare domanda tramite:

portale INPS con credenziali SPID, CIE o CNS

patronati

sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) per il nucleo familiare

I cittadini che hanno già percepito le 18 mensilità comprese tra dicembre 2023 e giugno 2025 hanno potuto inoltrare la richiesta di rinnovo a partire dal 1° luglio 2025.

Una volta accettata, l’erogazione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Il “bonus ponte” da 500 euro

Chi è in attesa del rinnovo dell’ADI potrà ricevere, per il mese di sospensione, un contributo straordinario definito bonus ponte, pari a 500 euro. Viene riconosciuto una sola volta e solo ai richiedenti che risultano ancora in possesso dei requisiti previsti per l’Assegno di Inclusione.

Come controllare domanda, importi e pagamenti

Gli utenti possono verificare lo stato della richiesta e gli accrediti tramite:

sito INPS, accedendo al proprio fascicolo previdenziale

numero verde 803.164 da rete fissa

numero 06.164.164 da cellulare