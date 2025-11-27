Ecco il Natale a Napoli, 40 giorni di eventi

Il Comune di Napoli ha presentato il programma di “Natale a Napoli 2025”, illustrato durante la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo. Dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 la città ospiterà un ricco calendario di appuntamenti culturali che trasformerà il territorio in un grande palcoscenico diffuso, all’insegna della partecipazione, della bellezza e dell’incontro.

L’edizione 2025 si presenta ancora più articolata, con un’offerta che combina tradizione e contemporaneità, valorizzazione dei luoghi simbolici e attenzione alle periferie. In calendario ci sono concerti, rassegne musicali e cinematografiche, spettacoli per famiglie, laboratori e grandi eventi a ingresso gratuito.

Tra gli artisti attesi figurano Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Teresa De Sio, Tony Esposito, Raphael Gualazzi, Neri Marcorè, Beth Orton, Paolo Hendel, David Riondino, Carmen Souza e molti altri.

“Altri Natali”: il progetto cardine delle festività

Cuore della programmazione è “Altri Natali”, giunto alla quarta edizione, che consolida l’impegno dell’Amministrazione Manfredi verso accoglienza, inclusione e coesione sociale come elementi fondanti della vita culturale cittadina.

Attraverso un avviso pubblico sono stati selezionati 43 progetti, presentati da associazioni ed enti del terzo settore, per una dotazione complessiva di 555 mila euro. Il programma prevede 188 appuntamenti tra rassegne, eventi e attività laboratoriali, distribuiti capillarmente nelle dieci Municipalità della città.

La musica al centro del Natale a Napoli 2025

La musica rappresenta il filo conduttore dell’intera manifestazione. Oltre agli appuntamenti di “Altri Natali”, il cartellone include numerosi progetti speciali che esplorano spiritualità, ricerca sonora, identità culturale, poesia e valorizzazione del patrimonio musicale napoletano.

Si tratta di un percorso che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta di Napoli attraverso un dialogo costante tra tradizione, innovazione e sperimentazione, offrendo un itinerario culturale diffuso in tutta la città.