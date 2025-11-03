L’Ente Autonomo Volturno (Eav), società di trasporto pubblico della Regione Campania, ha presentato questa mattina i primi quattro autobus elettrici destinati al servizio urbano di Napoli. I nuovi mezzi si aggiungono ai cinque già in servizio a Ischia dal 28 ottobre, mentre altri due bus elettrici saranno consegnati nei prossimi giorni a Sorrento.

Investimento e ammodernamento del parco mezzi

In una nota, Eav ha sottolineato che la Regione Campania ha assegnato all’azienda 36 bus elettrici nell’ambito della gara promossa da Acamir, per un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro.

L’iniziativa si inserisce nel piano di rinnovamento e sostenibilità del trasporto pubblico locale, che negli ultimi anni ha portato a un deciso miglioramento della flotta.

“Nel 2015 avevamo 110 autobus con un’età media di 16 anni. Nel 2025 avremo oltre 410 bus con un’età media inferiore ai 6 anni” – ha dichiarato l’azienda.

Attualmente, i 410 veicoli Eav sono distribuiti tra i sei depositi aziendali di Ischia, Galileo Ferraris, Agnano, Sorrento, Comiziano e Torre Annunziata.

Nel sito di Galileo Ferraris, dove operano 120 dipendenti, sono ospitati 50 autobus destinati al servizio cittadino.

Dal fallimento di Eavbus alla rinascita del trasporto regionale

Eav ha ricordato anche il percorso di risanamento e rilancio seguito al fallimento di Eavbus nel 2012, che ebbe conseguenze pesanti su creditori, lavoratori e sulla stessa azienda.

Nel 2018, grazie a una transazione da 25 milioni di euro (più 19 milioni destinati ai Trf), Eav è riuscita a riacquisire la gestione diretta dell’ex società Eavbus, recuperando depositi e immobili.

A questo risultato si è aggiunto, nell’aprile 2022, il subentro nel servizio automobilistico del Ctp, insieme ad Air, con l’assunzione di 230 lavoratori provenienti dalla società fallita.

Transizione ecologica e mobilità sostenibile

Con l’introduzione dei nuovi mezzi elettrici, Eav consolida quindi il proprio impegno nella mobilità sostenibile e nella riduzione delle emissioni. I nuovi autobus contribuiranno infatti a migliorare la qualità dell’aria e l’efficienza del servizio di trasporto pubblico nell’area metropolitana di Napoli e nelle principali località turistiche della Campania.