Giornata di disagi in vista per gli utenti dei trasporti pubblici campani. L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha comunicato che mercoledì 12 novembre è stato proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore, indetto dall’organizzazione sindacale Confail. La protesta, spiega l’azienda in una nota, è motivata dalla mancata applicazione degli accordi sindacali relativi ai turni del personale viaggiante.

Servizi garantiti e fasce di tutela

Durante la giornata di astensione, l’effettuazione delle corse sarà subordinata all’adesione dei lavoratori allo sciopero, e potranno quindi verificarsi cancellazioni o ritardi su diverse linee ferroviarie e suburbane gestite da EAV.

Sul sito ufficiale dell’azienda (www.eavsrl.it

) è disponibile l’elenco completo delle corse garantite, suddivise per linea e fascia oraria, in conformità alla normativa sui servizi minimi essenziali.

Possibili ripercussioni

Lo sciopero interesserà i principali collegamenti regionali, tra cui Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e MetroCampania NordEst, con potenziali disagi per pendolari, studenti e lavoratori. EAV invita l’utenza a verificare in anticipo gli orari e a pianificare gli spostamenti utilizzando, ove possibile, mezzi alternativi.