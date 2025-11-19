È nato Santo Romano Junior, un fiocco azzurro che porta il nome del giovane tragicamente scomparso un anno fa a Casoria. La notizia, diffusa ieri sui social, ha subito inondato le pagine dedicate a Santo Romano di messaggi di affetto e gioia. A corredo dell’annuncio, un’immagine con un orsacchiotto è condivisa anche sul profilo social del deputato Francesco Emilio Borrelli, esprimendo felicità e vicinanza alla famiglia.

L’emozione è incontenibile per la neo nonna, Mena, per le zie Marica e Arca e per tutti i familiari, che hanno raccontato: “Un’emozione unica, mamma Mena piangeva di felicità e noi con lei”.

L’amore che si rinnova

Il piccolo Santo Romano Junior nasce a un anno di distanza dalla tragica notte in cui il 19enne di Casoria è rimasto ucciso, un evento che aveva segnato profondamente la famiglia e la comunità. Oggi, la nascita del nipotino rappresenta un segno di speranza e di continuità affettiva: l’amore che legava Santo Romano alla sua famiglia si rinnova con la nuova generazione.

Santo Romano Junior è il figlio di Tony, fratello maggiore di Santo Romano, come avevano già anticipato poche settimane fa Mena De Mare e Simona, la fidanzata di Tony, durante una commovente intervista a Domenica In con Mara Venier.

La famiglia accoglie con gioia il nuovo arrivato, simbolo di rinascita e di un legame che, nonostante il dolore, continua a unire chi gli ha voluto bene.