Due poliziotti salvano la vita a neonato in crisi respiratoria

Intervento provvidenziale a Caivano, dove due agenti della Polizia di Stato hanno soccorso un neonato in gravi difficoltà respiratorie. Emanuele e Gennaro, poliziotti del Commissariato di Afragola, stavano svolgendo un normale servizio di controllo del territorio quando sono stati fermati dalla madre del bambino, disperata per le condizioni del piccolo. Il neonato, appena 18 mesi, presentava scarsa reattività e respirazione compromessa. Gli agenti hanno immediatamente preso in carico la situazione, scortando madre e figlio verso l’ospedale più vicino, il San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Grazie alla rapidità dell’intervento, il personale medico è riuscito a stabilizzare il piccolo Leonardo, che in seguito è stato dimesso.

La Questura di Napoli ha raccontato l’accaduto sui propri canali social, pubblicando una fotografia dei due agenti insieme alla madre e al bambino. L’immagine ha raccolto numerosi commenti di apprezzamento, molti dei quali sottolineano la prontezza e il senso del dovere dimostrati dai poliziotti. Tra i messaggi più condivisi, quello che li definisce “angeli in divisa” e ne invoca una premiazione per la tempestività dell’intervento.

