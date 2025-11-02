Paura nella tarda serata di venerdì a Marina di Vico, dove un incendio ha interessato il lido “Baia Santa Margherita” e si è rapidamente esteso al vicino lido “Da Vittorio”. Le strutture in legno e le attrezzature dei due stabilimenti balneari sono finite completamente distrutte. Durante il rogo si sono avvertite anche alcune esplosioni, probabilmente causate dalla presenza di bombole di gas.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vico Equense, il comandante della Compagnia di Sorrento Mario Gioia, i vigili del fuoco e il sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello. L’incendio è domato solo in tarda notte. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’area interessata dalle fiamme è sequestrata e le autorità hanno avviato le indagini per risalire alle cause. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: dall’incendio accidentale, legato a un possibile corto circuito, a un’origine dolosa.

L’accaduto ha destato preoccupazione tra residenti e turisti, che hanno assistito alle fiamme alte e alle esplosioni durante l’incendio che ha devastato i due stabilimenti balneari.