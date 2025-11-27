Dosi ovunque, fermata lady cocaina

La polizia di Stato ha arrestato una donna di 49 anni, residente a Napoli, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è scattato nella serata di ieri durante un intervento della Squadra Mobile. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione della sospettata, situata in via Scotellaro, dove hanno trovato 112 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 62 grammi e 4 involucri di hashish pari a circa 105 grammi. Nel corso del controllo sono inoltre sequestrati 480 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Alla luce degli elementi raccolti, la 49enne è tratta in arresto.