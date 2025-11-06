Una corsa nel traffico, un gesto d’istinto e la paura alle spalle. È finita male la fuga di una 40enne polacca, già nota alle forze dell’ordine, fermata dai carabinieri della sezione radiomobile di Nola mentre trasportava oltre 23 chili di cocaina purissima nel bagagliaio dell’auto.

La fuga nel traffico

Era imbottigliata lungo la strada provinciale per Nola, nel pieno del traffico dell’ora di punta, quando si è accorta di avere una pattuglia dei carabinieri proprio dietro di sé.

L’agitazione ha preso il sopravvento: la donna ha premuto sull’acceleratore, cercando di dileguarsi tra le auto. Il movimento improvviso non è sfuggito ai militari, che hanno azionato sirene e lampeggianti, intimando l’alt.

Il controllo e la scoperta

Una volta fermata, la 40enne è apparsa visibilmente nervosa, pallida e in preda al panico.

I carabinieri, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di procedere a una perquisizione del veicolo.

Nel bagagliaio, chiusi in venti panetti sottovuoto, hanno trovato 23 chili e 200 grammi di cocaina purissima, una quantità enorme di droga ancora da tagliare, destinata con ogni probabilità al mercato della provincia.

L’arresto

La donna è stata immediatamente arrestata con l’accusa di traffico di stupefacenti e condotta nel carcere di Salerno, dove è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per risalire alla rete di distribuzione e ai possibili complici coinvolti nel traffico.