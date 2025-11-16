Dramma a Casamassima, in provincia di Bari, dove una donna di 70 anni ha perso la vita dopo aver soffocato a causa di un boccone di mozzarella. L’incidente è avvenuto mentre l’anziana si trovava in auto insieme al figlio. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe iniziato a manifestare gravi difficoltà respiratorie subito dopo aver ingerito il boccone. Il figlio, accortosi di quanto stava accadendo, ha fermato il veicolo e ha cercato disperatamente di soccorrerla, trascinandola fuori dall’abitacolo nel tentativo di aiutarla a respirare.

A prestare supporto anche alcuni passanti che hanno assistito alla scena e hanno provato a mettere in atto le manovre di disostruzione delle vie aeree. Nonostante gli sforzi congiunti, le condizioni della 70enne sono peggiorate rapidamente. Per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta nel giro di pochi minuti.

Sul posto sono successivamente intervenuti i soccorritori sanitari, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, colpita da una morte tanto improvvisa quanto drammatica.

Articoli CorrelatiALTRO DALL'AUTORE