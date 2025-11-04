Grave episodio nel cuore della città. Una donna è stata travolta da una bicicletta elettrica in piazza Marconi a Sarno, mentre si trovava sul marciapiede. Il giovane alla guida del mezzo, dopo l’impatto, si è allontanato senza prestare soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo procedeva a velocità sostenuta quando ha perso il controllo della bici, urtando violentemente la donna. L’impatto l’ha scaraventata a terra, provocandole diverse ferite.

A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto è giunto il personale del 118, che ha trasportato la vittima al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Le sue condizioni sono serie: avrebbe riportato fratture multiple e potrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico nelle prossime ore.

Il giovane ciclista, dopo l’incidente, si sarebbe allontanato insieme ad alcuni coetanei. Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare il responsabile.

L’episodio ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini, che chiedono maggiore controllo sul traffico di biciclette e monopattini elettrici, sempre più diffusi nelle aree pedonali del centro.