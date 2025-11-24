Donna fotografa la scheda elettorale nei Paesi Vesuviani

Un episodio non più insolito ha interrotto la regolarità delle operazioni di voto nel pomeriggio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Intorno alle 17, presso il seggio allestito nella scuola De Nicola Sasso, una donna anziana senza precedenti penali è stata denunciata dopo aver fotografato la propria scheda elettorale, violando le norme sulla segretezza del voto. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe scattato la foto all’interno della cabina senza disattivare il suono della fotocamera del cellulare. Il rumore ha immediatamente attirato l’attenzione del segretario di seggio, che ha poi allertato la presidente della sezione.

Sul posto sono intervenute rapidamente le forze dell’ordine, che hanno identificato la votante e formalizzato la denuncia per l’infrazione commessa. L’episodio si aggiunge ad altri casi simili registrati negli ultimi anni nella stessa città, già coinvolta nel 2018 in diverse inchieste sul voto di scambio.

