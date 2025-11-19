Tragedia sfiorata sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove ieri mattina una donna di 37 anni, cittadina peruviana, è stata trovata ferita con numerosi fendenti da arma da taglio. L’aggressione è avvenuta tra gli svincoli Cassia e Flaminia, in zona Grottarossa.

La scoperta dei passanti e i soccorsi

Alcuni automobilisti hanno notato la donna riversa sulla corsia di emergenza e hanno subito allertato i soccorsi. Il personale del 118 l’ha stabilizzata e trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea.

La 37enne presentava ferite profonde al torace, al volto e alle gambe. Sebbene le condizioni siano gravi, non risulterebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione della vittima: lite in auto con il compagno

La donna ha fornito agli investigatori una prima ricostruzione dei fatti. Secondo il suo racconto, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite in auto con il compagno. L’uomo avrebbe estratto un coltello e l’avrebbe colpita più volte.

Nonostante le ferite e la forte perdita di sangue, la 37enne sarebbe riuscita a salvarsi lanciandosi dal veicolo in movimento nei pressi della corsia di emergenza.

Le ricerche dell’aggressore

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche dell’uomo. Sono in corso verifiche e acquisizioni delle immagini delle telecamere stradali per identificare l’auto e ricostruire con precisione la dinamica.

Alcuni automobilisti avrebbero tentato di seguire il veicolo dell’aggressore, senza riuscire a fermarlo.

Gli elementi ancora da chiarire

Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se la donna si sia gettata dall’auto per fuggire o se sia stata spinta fuori dall’abitacolo. La dinamica completa sarà definita con l’analisi degli elementi raccolti e delle testimonianze.