I Carabinieri della Stazione Radiomobile di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato ieri una 40enne di origine marocchina con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del compagno, un uomo di 35 anni, anch’egli di origine marocchina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe impugnato un coltello da cucina con lama di circa 20 centimetri, colpendo il compagno più volte, tra cui un fendente al torace, al termine di una lite domestica per motivi di gelosia.
Aggressione e condizioni della vittima
L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Attualmente si trova in pericolo di vita, spiegano i militari in una nota.
Arresto e procedimento giudiziario
La donna, dopo l’arresto, è stata condotta nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire la dinamica dell’aggressione e verificare eventuali responsabilità ulteriori.