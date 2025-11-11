Giornata difficile per i pendolari domani, a causa dello sciopero aziendale di 24 ore proclamato dal personale viaggiante EAV (Ente Autonomo Volturno) delle linee Vesuviane. L’astensione dal lavoro, come precisato in una nota dell’azienda, è stata indetta per “problematiche legate all’organizzazione aziendale”.

Sciopero EAV del 12 novembre 2025: motivazioni e adesioni precedenti

Secondo quanto comunicato da EAV, lo sciopero interesserà esclusivamente il personale viaggiante delle linee Vesuviane.

Nel precedente sciopero di quattro ore, tenutosi il 13 ottobre 2025, l’adesione registrata era stata del 29,9%.

Fasce di garanzia e orari dei treni

Come previsto dalla normativa sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, EAV garantirà la circolazione dei treni solo nelle seguenti fasce orarie di garanzia:

dalle ore 05:30 alle ore 08:30

dalle ore 16:30 alle ore 19:30

Le ultime partenze garantite prima dell’inizio dello sciopero e le prime corse dopo la ripresa del servizio sono state pubblicate sul sito ufficiale di EAV e saranno comunicate anche nelle stazioni.

Durante il resto della giornata, l’effettuazione delle corse dipenderà dal numero effettivo di lavoratori aderenti allo sciopero.

Informazioni per i viaggiatori

I passeggeri sono invitati a consultare in tempo reale gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali EAV, le stazioni ferroviarie e i profili social aziendali per eventuali variazioni del servizio.