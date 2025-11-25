Dirigente d’azienda prende a schiaffi una collega

Un quadro dell’Ast Arvedi di Terni è stato licenziato dopo aver colpito con uno schiaffo una collega nel corso di una discussione legata a questioni di lavoro. L’episodio sarebbe avvenuto durante un confronto tecnico a cui partecipavano anche altri dipendenti.

La decisione dell’azienda

Secondo quanto riferito all’ANSA, il comportamento del dipendente è stato ritenuto di particolare gravità dall’azienda, che ha subito applicato le misure cautelative previste dai protocolli interni. Successivamente è scattato il provvedimento disciplinare che ha portato al licenziamento.

La posizione di Arvedi Ast

Fonti aziendali sottolineano come il gruppo consideri prioritari il rispetto, la tutela delle persone e un ambiente di lavoro sicuro e sereno.

«Ogni condotta che si discosti da tali principi viene trattata con la massima serietà», evidenziano dall’azienda.