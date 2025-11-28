Dipendente Anas salva passeggeri di un auto in fiamme

Momenti di forte tensione, nella mattinata di ieri, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, all’altezza dello svincolo di Avellino Ovest. Un’auto con quattro persone a bordo ha improvvisamente preso fuoco mentre procedeva in direzione Puglia. Determinante l’intervento di Felice Costa, sorvegliante Anas in servizio sul Raccordo Autostradale di Avellino e sulla Tangenziale di Salerno. Costa, che stava percorrendo quel tratto di A16 per raggiungere la sede di Napoli in vista di una riunione, ha notato del fumo e poi le fiamme che avvolgevano la parte posteriore del veicolo.

Resosi conto del pericolo, ha raggiunto rapidamente l’auto e ha avvisato il conducente e i passeggeri, che non avevano ancora percepito l’emergenza. Ha quindi guidato il mezzo verso la corsia di emergenza, aiutando gli occupanti a mettersi in sicurezza e bloccando il traffico per evitare ulteriori rischi.

Pochi istanti dopo l’evacuazione del veicolo, l’incendio ha completamente distrutto la vettura. Nel frattempo, il sorvegliante aveva già contattato polizia stradale, Questura e vigili del fuoco, e aveva provveduto a fermare il traffico anche sulla carreggiata opposta, ormai invasa dal fumo.

Le quattro persone a bordo, due adulti e due ragazzi, erano dirette in Puglia per partecipare ai funerali di un familiare deceduto in un incidente sul lavoro.