È morto sotto casa, poche ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso. La Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta sul decesso di un 56enne di Ariano Irpino (Avellino), avvenuto il 22 ottobre. L’uomo aveva accusato un malore in strada e si era recato all’ospedale “Frangipane-Bellizzi” per accertamenti. Dopo la visita al pronto soccorso era stato rimandato a casa, ma una volta rientrato avrebbe avuto un nuovo improvviso collasso, risultato poi fatale.

Indagati quattro sanitari

La pm Patrizia Filomena Rosa, titolare del fascicolo presso la Procura sannita, ha disposto l’autopsia, eseguita venerdì scorso. Come atto dovuto, sono stati iscritti nel registro degli indagati quattro sanitari che, a vario titolo, si sono occupati del paziente durante l’accesso in ospedale:

il medico del pronto soccorso,

un radiologo,

un neurologo,

un biologo.

L’inchiesta punta ora a ricostruire il percorso clinico del 56enne, verificare eventuali responsabilità e chiarire se il decesso potesse essere evitato.