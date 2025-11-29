Detenuto di 34 anni trovato senza vita in cella

Un detenuto di 34 anni, originario di Caserta e residente a Caivano, è stato trovato privo di vita all’interno del carcere di Ariano Irpino. L’allarme è stato lanciato dai compagni di cella, ma nonostante l’intervento immediato degli agenti della polizia penitenziaria, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Frangipane-Bellizzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria che avvierà gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso. Al momento, l’ipotesi più probabile è quella di un malore.

Le autorità penitenziarie hanno aperto un fascicolo per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.