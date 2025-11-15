Ad Afragola il dolore per la prematura scomparsa di Davide, ragazzo di 14 anni, è profondo. Davide frequentava le scuole medie e, fino a due anni fa, era alunno dell’Istituto Comprensivo Marconi–Rocco, dove era compagno di classe di Martina Carbonaro.

Il ricordo della scuola

La comunità scolastica ha voluto ricordarlo con un messaggio sui canali social dell’istituto:

«Ricorderemo sempre Davide come un bambino dolce, delicato, sensibile e intelligente, capace di portare luce e gentilezza in ogni ambiente che attraversava. La comunità scolastica tutta abbraccia con sincera commozione la sua famiglia, custodendo nel cuore il suo ricordo prezioso. Che la sua luce continui a vivere nei pensieri di chi lo ha conosciuto».

Le maestre ricordano Davide come un ragazzo solare e affettuoso, con grandi occhi e un ciuffo colorato che amava portare. I suoi insegnanti conservano ricordi vividi dei momenti condivisi, come la partecipazione al progetto Erasmus a Parigi, che lo aveva visto spensierato e felice.

«Sei nel cuore di tutti noi e ci resterai per sempre», scrivono le insegnanti, sottolineando quanto Davide abbia lasciato un segno indelebile nella scuola e nella comunità.