Amazon annuncia una nuova partnership con Sole365, insegna campana del gruppo Megamark e socio di riferimento del Gruppo Selex, per offrire ai clienti di Napoli, Salerno e delle aree limitrofe la possibilità di acquistare online un’ampia selezione di prodotti alimentari e per la casa direttamente su amazon.it/Sole365. La collaborazione interessa inizialmente 55 codici postali della Campania e sarà progressivamente estesa a nuove zone della regione nei prossimi mesi.

Spesa completa e prodotti locali di qualità

L’assortimento di Sole365 comprende oltre 10.000 prodotti, coprendo tutte le categorie merceologiche: dai prodotti freschi alla cura della casa. Tra le principali sezioni figurano frutta e verdura, carne, pesce, frutti di mare, articoli senza glutine e senza lattosio, prodotti vegani, articoli per la colazione, bevande alcoliche, proposte per l’infanzia e prodotti per animali domestici.

Particolare attenzione è riservata ai prodotti locali e regionali di qualità, in linea con la filosofia di Sole365, da sempre legata al territorio campano e ai suoi produttori.

Servizio rapido e flessibile

I clienti residenti nelle aree coperte possono quindi ricevere la propria spesa in giornata, sette giorni su sette, scegliendo tra fasce di consegna di due ore.

Ordine minimo: 30 euro

Consegna gratuita: per ordini superiori a 120 euro

Costo di consegna: 5 euro per ordini compresi tra 30 e 119,99 euro

È inoltre possibile programmare le consegne fino a otto giorni in anticipo, offrendo massima flessibilità nella gestione degli ordini.

Il servizio è disponibile per tutti i clienti Amazon, anche non iscritti a Prime. In occasione del lancio, è inoltre attiva una promozione dedicata: 10 euro di sconto su una spesa minima di 100 euro per i nuovi clienti.

Una partnership strategica

«Ciò che accomuna Sole365 e Amazon è l’impegno nel garantire un’esperienza d’acquisto che unisca qualità e convenienza», ha dichiarato Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. «Questa collaborazione, parte della strategia omnicanale del Gruppo Selex, ci consente di valorizzare l’eccellenza dei nostri prodotti e di raggiungere nuovi clienti, integrando canali e modelli di servizio complementari».

Anche Christophe Benoist, Head of Grocery Partnership di Amazon Italia e Francia, ha sottolineato la rilevanza della collaborazione: «L’intesa con Sole365 ci permette di offrire ai clienti campani un’esperienza di spesa ancora più ricca. Sole365 è sinonimo di qualità, autenticità e impegno nel rendere la spesa semplice, comoda e conveniente».

Amazon amplia la spesa online in Italia

Con l’integrazione di Sole365, Amazon continua a potenziare la propria offerta nel settore grocery, già attiva con Amazon Fresh nelle aree di Milano, Monza e Brianza, Roma, Torino e Bologna, e con servizi analoghi a Genova, Reggio Emilia e Modena.

Su Amazon.it è disponibile una vasta gamma di prodotti alimentari e per la casa, acquistabili in modo rapido e sicuro, con consegne puntuali e prezzi competitivi.