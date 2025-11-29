Da Napoli a Milano per rapinare orologi di lusso con la tecnica dello specchietto

La Polizia di Stato ha arrestato due uomini, di 38 e 47 anni, ritenuti responsabili di due rapine di orologi di lusso a Milano. L’operazione ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dall’autorità giudiziaria. Entrambi, già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi, sono stati rintracciati a Napoli dagli agenti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile di Milano, in collaborazione con la polizia partenopea.

Le rapine contestate

Le accuse riguardano due colpi avvenuti in viale Fulvio Testi:

5 febbraio 2025: un orologio del valore di circa 20.000 euro è stato sottratto alla vittima.

12 febbraio 2025: rubato un orologio d’epoca.

La tecnica dello specchietto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due agivano su scooter, seguendo le potenziali vittime in auto. Approfittando di un rallentamento del traffico, urtavano volontariamente lo specchietto della vettura, inducendo il conducente ad abbassare il finestrino. In quel momento, uno dei due scendeva dal mezzo e strappava l’orologio dal polso.

Indagini e prove

Le indagini, ancora in fase preliminare, si sono basate su un’accurata analisi delle immagini di videosorveglianza, che ha permesso di individuare i motocicli utilizzati e di riconoscere i presunti autori, già noti alla Squadra Mobile.