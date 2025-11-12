Rappresentante dei Verdi Europei a bordo della Global Sumud Flotilla, Benedetta Scuderi dialogherà con Rosario Visone, portavoce regionale campano di Europa Verde, per ripercorrere la missione umanitaria e riflettere sul significato della solidarietà internazionale

Europa Verde Campania presenta l’evento “La Flotilla incontra Casalnuovo – La voce di chi era a bordo”, un incontro pubblico con Benedetta Scuderi, europarlamentare dei Verdi recentemente rientrata dalla Global Sumud Flotilla, che dialogherà con Rosario Visone, portavoce regionale di Europa Verde Campania e candidato con Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali del 23 e 24 Novembre 2025.

L’incontro sarà moderato da Mario Visone, scrittore, studioso e cultore della materia di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nonché membro dell’associazione Un Ponte Per, impegnata in progetti di pace e solidarietà. Prevista anche la partecipazione di Angela Mona, rappresentante della stessa associazione.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Casalnuovo Coraggiosa, si terrà Sabato 15 Novembre alle ore 11:30 presso il Comitato Elettorale di Rosario Visone, in Via Virnicchi 150, Casalnuovo di Napoli.

Durante l’incontro, Benedetta Scuderi racconterà la sua esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, una missione internazionale di pace e solidarietà per Gaza, alla quale hanno preso parte rappresentanti di movimenti civili e politici provenienti da diversi Paesi.

“L’esperienza di Benedetta è un esempio di come la politica possa tornare ad essere un gesto di coraggio e vicinanza reale alle persone” dichiara Rosario Visone. “Anche dal nostro territorio, qui a Casalnuovo, vogliamo affermare che la pace, i diritti umani e la giustizia sociale non sono temi lontani, ma la base su cui costruire una Campania e un Mediterraneo più giusti e solidali“.

Benedetta Scuderi è europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra nel gruppo Verdi/ALE al Parlamento Europeo. Siciliana, attivista per i diritti ambientali e sociali, è stata portavoce nazionale dei Giovani Verdi Europei e si è sempre distinta per il suo impegno in favore della giustizia climatica, della pace e della solidarietà internazionale.

Nel corso della missione della Global Sumud Flotilla, Scuderi ha partecipato come rappresentante dei Verdi Europei, portando la voce delle istituzioni europee e delle forze ecologiste e progressiste a sostegno del popolo palestinese. A Casalnuovo, racconterà in prima persona il viaggio, le difficoltà incontrate e le testimonianze raccolte a bordo, offrendo un’occasione di confronto e riflessione aperta alla cittadinanza.