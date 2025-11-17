Il Bonus Elettrodomestici 2025 rappresenta una delle misure più attese per chi vuole rinnovare la propria abitazione investendo in efficienza energetica e sostenibilità. Dal 18 novembre, a partire dalle ore 7, sarà possibile richiedere i voucher che permetteranno di acquistare frigoriferi, lavatrici, forni e altri apparecchi con uno sconto immediato in fase di pagamento.
Fondi disponibili e valore del contributo
Lo Stato ha stanziato 48,1 milioni di euro per finanziare l’iniziativa. Il bonus consiste in:
30% di sconto sul prezzo di acquisto, fino a 100 euro per elettrodomestico
Fino a 200 euro di riduzione per chi ha un ISEE sotto i 25.000 euro
Si tratta quindi di un supporto pensato per favorire soprattutto le famiglie con redditi medio-bassi, con l’obiettivo di facilitare la sostituzione degli apparecchi più energivori.
Requisiti indispensabili per ottenere il bonus
L’edizione 2025 introduce due requisiti fondamentali:
Produzione UE
Il nuovo elettrodomestico deve essere realizzato all’interno dell’Unione Europea, così da sostenere le filiere produttive europee.
Rottamazione obbligatoria
Chi richiede il bonus deve consegnare un apparecchio vecchio, avviandolo allo smaltimento corretto.
La gestione delle domande sarà completamente digitale tramite l’app IO o uno sportello online dedicato. I fondi verranno assegnati in ordine cronologico sino ad esaurimento, secondo la logica del click day.
Perché il bonus è importante per ambiente e consumi
Secondo le associazioni di categoria, promuovere la rottamazione e l’acquisto di prodotti europei favorisce:
riduzione dei consumi elettrici domestici
minori emissioni inquinanti
maggiore circolarità dei materiali
sostegno alla produzione europea ed italiana
Sostituire apparecchi obsoleti può portare ad un risparmio sensibile in bolletta e migliorare la qualità della vita in casa.
Criticità emerse
Pur essendo una misura vantaggiosa, non mancano alcuni punti di attenzione:
Fondi limitati: la dotazione economica potrebbe terminare rapidamente
Click day restrittivo: utenti poco pratici di servizi digitali rischiano di rimanere esclusi
Requisito di produzione UE: potrebbe ridurre la scelta e incidere sui costi
Bonus non elevatissimo: per elettrodomestici premium lo sconto copre solo una piccola quota del prezzo
Come prepararsi per ottenere il bonus
Chi intende partecipare dovrebbe:
verificare in anticipo la classe energetica del nuovo elettrodomestico
assicurarsi di avere SPID o Carta d’Identità Elettronica
conservare documentazione e certificazioni del prodotto da rottamare
controllare che il rivenditore aderisca al programma
scegliere esclusivamente apparecchi prodotti in UE
Confrontare modelli e offerte prima della domanda può aiutare a sfruttare al meglio l’agevolazione.