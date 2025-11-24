Crollo Funivia del Faito, carrello recuperato solo ora

Recuperato il carrello della cabina della funivia del Monte Faito, coinvolta nel tragico incidente del 17 aprile in cui persero la vita quattro persone – il conducente e tre turisti – mentre una quinta rimase gravemente ferita. La Procura di Torre Annunziata, titolare dell’indagine, ha reso noto che le operazioni hanno richiesto l’impiego di un elicottero del nucleo di Pontecagnano dei Vigili del Fuoco della Direzione regionale Campania.

Dopo il recupero dall’area impervia, il carrello è trasportato via terra dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli fino allo Spolettificio militare di Torre Annunziata. Qui resterà a disposizione dei periti nominati dal tribunale e dei consulenti tecnici di parte per gli approfondimenti necessari nell’ambito della perizia disposta dal gip il 23 giugno. Alle operazioni hanno partecipato anche i tecnici nominati dalle parti e il personale del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia.

In arrivo il recupero della cabina e del traliccio

Nei prossimi giorni sarà effettuato anche il recupero della cabina precipitata e del traliccio di collegamento con il carrello, che verranno trasferiti anch’essi allo Spolettificio per ulteriori analisi tecniche.

Operazioni complesse in un’area particolarmente impervia

Il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, ha sottolineato in una nota la complessità delle operazioni di recupero. La cabina si trovava sul fianco del Monte Faito, in una zona ripida, scoscesa e coperta da fitta vegetazione. Prima del recupero è stato necessario un lungo lavoro preliminare: disboscamento dell’area, rimozione di massi instabili, messa in sicurezza del versante e installazione di ponteggi e scale per consentire l’accesso in condizioni di sicurezza ai tecnici, ai vigili del fuoco e ai periti.

È inoltre indispensabile procedere al taglio preventivo del traliccio per permettere la movimentazione del carrello.