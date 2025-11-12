Attimi di paura al Vomero, nel primo pomeriggio di ieri, quando alcuni calcinacci si sono staccati dalla facciata di un palazzo in via Kerbaker, al civico 52, una delle strade più frequentate della zona collinare. Una donna è rimasta ferita, ma ha evitato conseguenze gravi grazie a un condizionatore che ha attutito la caduta dei frammenti. L’incidente è avvenuto davanti alla storica rosticceria Ambrosino, punto di ritrovo per residenti e passanti. Secondo quanto raccontato da una dipendente del locale, i detriti si sono staccati all’improvviso, precipitando sui tavolini esterni dove la donna stava pranzando.

«La signora, sulla sessantina, è stata colpita alla testa da una pietra – ha spiegato la testimone –. Si lamentava per il dolore, le ho subito dato dell’acqua. È una cliente abituale, non una turista. Purtroppo non è la prima volta che si verificano crolli del genere in via Kerbaker».

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. I pompieri hanno transennato l’area con i nastri arancioni e messo in sicurezza il perimetro dell’edificio, situato all’angolo tra via Kerbaker e via Scarlatti, nel cuore di uno dei punti più affollati del quartiere, soprattutto in questo periodo di shopping pre-natalizio e promozioni legate al Black Friday.

Il condizionatore che ha salvato una vita

A rendere meno gravi le conseguenze del crollo è stato un particolare fortuito. Come racconta ancora la dipendente della rosticceria, «i calcinacci hanno colpito un condizionatore esterno prima di cadere sui tavolini. Senza quel dispositivo, la signora avrebbe potuto riportare ferite molto più serie».