Costruisce un muro di 55 metri in cemento armato: è totalmente abusivo

Gli agenti dell’Unità Operativa Vomero sono intervenuti in via Jannelli, dove hanno scoperto e sequestrato un’opera in cemento armato realizzata senza le necessarie autorizzazioni. Durante il controllo, è stato individuato un edificio in fase di completamento, concepito come un imponente muro di contenimento per il terrapieno sovrastante. La struttura, ancora allo stato grezzo, raggiungeva 55 metri di lunghezza e circa due metri di altezza, con armature metalliche a vista in diversi punti, a indicare l’intenzione di procedere a un ulteriore innalzamento.

Il responsabile dell’attività non è stato in grado di esibire alcun titolo abilitativo, rendendo l’opera completamente abusiva. L’intervento delle autorità ha quindi consentito il sequestro preventivo della struttura, a tutela della sicurezza pubblica e della legalità edilizia.

