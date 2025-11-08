Un gravissimo incidente stradale ha scosso ieri il quartiere collinare del Vomero. Una coppia di anziani, di 93 e 88 anni, è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Saverio Altamura e via Simone Martini, una delle aree più trafficate e pericolose della zona.

L’impatto e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento.

L’uomo, di 93 anni, ha riportato una frattura complessa del femore e una lacerazione dell’arteria femorale, una condizione che ha subito fatto temere il peggio. È stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’Ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverato in imminente pericolo di vita.

La donna, 88 anni, ha riportato gravi lesioni multiple ed è stata condotta all’Ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni. Le sue condizioni, pur serie, sarebbero stabili grazie al pronto intervento dei sanitari.

Indagini in corso sulla dinamica

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, in un momento di traffico sostenuto.

Sul posto sono intervenute più pattuglie della Polizia Locale di Napoli, coordinate dal Comandante Lucio Sarnacchiaro, insieme agli esperti dell’Infortunistica Stradale e al Centro Operativo Territoriale (COT) del Vomero.

Gli agenti hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, anche se i primi accertamenti fanno pensare a un errore di valutazione del conducente.

Alla guida un altro anziano

Alla guida del veicolo coinvolto si trovava un uomo di oltre ottant’anni, che, secondo quanto riferito, si sarebbe fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi.

Visibilmente scosso, è stato ascoltato dagli agenti per le prime dichiarazioni.

Come previsto dalla legge, il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata in via cautelativa, in attesa dell’esito dei test tossicologici e degli ulteriori accertamenti disposti dalla Procura.

La protesta dei residenti: “Via Altamura è troppo pericolosa”

L’episodio ha nuovamente acceso la protesta dei residenti del Vomero, che da anni segnalano la scarsa sicurezza di via Saverio Altamura, un’arteria caratterizzata da forte traffico veicolare e frequenti attraversamenti pedonali.

Molti cittadini lamentano la mancanza di adeguate misure di sicurezza, come dossi rallentatori o semafori pedonali, e chiedono un intervento urgente dell’amministrazione comunale per evitare nuove tragedie.