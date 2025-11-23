Coop assume, i posti di lavori sono 110

Coop Alleanza 3.0 è alla ricerca di nuovo personale da inserire nei supermercati presenti in diverse regioni italiane. In questo periodo sono disponibili circa 110 opportunità di lavoro, rivolte a profili differenti, dai reparti tradizionali ai servizi specializzati, con possibilità anche per candidati senza esperienza.

Di seguito una panoramica delle posizioni aperte e delle modalità per presentare la candidatura.

Opportunità di lavoro nei punti vendita Coop Alleanza 3.0

La cooperativa continua a investire sull’ampliamento della rete commerciale e sull’assunzione di nuove risorse. Parte del sistema Coop Italia, conta oltre 350 punti vendita tra supermercati e ipermercati distribuiti in Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto. Negli ultimi mesi sono stati riaperti diversi negozi dopo interventi di ristrutturazione, tra cui quelli di Cervia, Rovigo e Maranello.

Coop Alleanza 3.0 ricerca sia personale con esperienza sia giovani al primo impiego, ai quali offre percorsi formativi e contratti di apprendistato. Le assunzioni prevedono generalmente turni giornalieri e settimanali, inclusi weekend e giorni festivi, con possibilità di contratti part time o full time. Sono frequenti anche inserimenti a tempo indeterminato, oltre a proposte a termine o tramite somministrazione.

Posizioni aperte

Attualmente sono disponibili oltre 110 posti nei supermercati delle regioni in cui la cooperativa è presente. La maggior parte delle ricerche riguarda:

addetti ai reparti gastronomia, macelleria, pescheria, bakery e ortofrutta

addetti cassa e addetti ai generi vari (grocery)

baristi per bar e punti ristoro interni

Le selezioni sono attive in particolare in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Veneto. Per questi ruoli è generalmente richiesto il diploma.

Sono invece necessarie lauree specifiche per le posizioni qualificate di:

ottici, ricercati nei punti vendita di Sassuolo (MO) e Borgo Virgilio (MN)

farmacisti, da inserire nei corner salute di Scandiano (RE), Reggio Emilia (RE), Sassuolo (MO), Modena (MO), Ferrara (FE), Conegliano (TV) e Ancona (AN).