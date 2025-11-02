I carabinieri di Mondragone hanno arrestato un uomo di 43 anni per resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e guida senza patente. Durante controlli di routine alla circolazione stradale, i militari hanno intercettato l’auto guidata dal 43enne, che procedeva a velocità sostenuta. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha invertito la marcia, tentando di sfuggire al controllo.

L’inseguimento, durato circa tre chilometri, si è sviluppato sulla SS7 Quater, con il conducente che ha circolato contromano, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

La fuga è terminata quando il veicolo è rimasto senza carburante lungo la carreggiata. Il 43enne ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri.

L’arresto e il sequestro dell’auto

L’autovettura, già sottoposta a sequestro amministrativo, è stata affidata a una ditta convenzionata.

Il conducente, sprovvisto di patente e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri.