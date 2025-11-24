Controlli in strada, sequestrata anche una sciabola

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel Vallo di Lauro. Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno denunciato tre persone del posto, tutte già note alle forze dell’ordine, per diversi reati emersi durante l’attività di vigilanza sul territorio.

Le denunce

Un uomo di 59 anni è stato denunciato per detenzione illegale di una sciabola, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Un 58enne è invece accusato di porto abusivo di un coltello a serramanico, utilizzato per danneggiare un’autovettura, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato anche un 73enne sottoposto alla detenzione domiciliare, sorpreso fuori dalla propria abitazione e quindi ritenuto responsabile del reato di evasione.

Nel corso delle verifiche la polizia ha inoltre ritirato una pistola Beretta calibro 7,65 e le relative munizioni, regolarmente detenute ma prive dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

I controlli sul territorio

L’operazione ha portato all’identificazione di 125 persone, tra cui 37 con precedenti di polizia, e al controllo di 56 veicoli. Uno di questi è stato sottoposto a sequestro per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

