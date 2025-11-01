Un grave incidente ha avuto luogo a Benevento, presso la stazione ferroviaria di Tufara. Il metronotte Carmine Grifone, di 55 anni, è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un cancello durante un controllo.

L’episodio si è verificato mentre la linea Eav era non funzionante a causa dei lavori in corso. Grifone lavorava per l’istituto di vigilanza Fidelity and Security, svolgendo attività di sorveglianza e sicurezza all’interno dell’area ferroviaria.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il vigilante stava effettuando un controllo di routine quando un cancello automatico lo ha travolto, provocandone la morte immediata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente.

Reazioni e sicurezza sul lavoro

La tragedia riaccende l’attenzione sulla sicurezza dei lavoratori nel settore della vigilanza privata e nelle aree ferroviarie. L’episodio sottolinea la necessità di maggiori controlli sulle misure di sicurezza in zone soggette a lavori e manutenzione.