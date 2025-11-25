Consiglio regionale, ecco tutti gli eletti

Le elezioni regionali ridisegnano l’assetto politico della Campania: tra i nuovi membri del Consiglio regionale entra anche Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, risultato il secondo candidato più votato nella lista di Fratelli d’Italia. L’assemblea sarà composta da 50 consiglieri, con una netta maggioranza per la coalizione di centrosinistra che ha sostenuto la candidatura vincente di Roberto Fico.

La nuova geografia del Consiglio regionale

Alla coalizione che ha portato Fico alla guida della Regione spettano 32 seggi, mentre il centrodestra che ha sostenuto Edmondo Cirielli ne ottiene 17. Il quadro registra anche diversi ritorni e l’ingresso di nuovi volti provenienti dalle amministrazioni locali: Giorgio Zinno (San Giorgio a Cremano), Ciro Buonajuto (Ercolano) e Massimo Pelliccia (Casalnuovo), che avevano lasciato la carica di sindaco per correre alle Regionali, conquistano un posto in aula.

Partiti e consiglieri eletti

Partito Democratico: Giorgio Zinno, Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, Loredana Raia, Carmela Fiola, Francesca Amirante, Maurizio Petracca, Marco Villano, Corrado Matera, Francesco Picarone.

Movimento 5 Stelle: Luca Fella Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati, Raffaele Aveta.

A Testa Alta: Giovanni Porcelli, Lucia Fortini, Gennaro Oliviero, Luca Cascone.

Avanti Campania: Giovanni Mensorio, Giovanni Iovino, Andrea Volpe.

Alleanza Verdi Sinistra: Carlo Ceparano, Rosario Andreozzi.

Fico Presidente: Gaetano Simeone, Davide D’Errico, Giovanni Maria Cuofano.

Casa Riformista: Ciro Buonajuto, Vincenzo Alaia, Pietro Smarrazzo.

Noi di Centro – Noi Sud: Giuseppe Barra, Pellegrino Mastella.

Fratelli d’Italia: Palmira Fele, Gennaro Sangiuliano, Raffaele Maria Pisacane, Ettore Zecchino, Vincenzo Santangelo, Giuseppe Fabbricatore.

A questi si aggiunge Edmondo Cirielli, che entra di diritto in quota FdI. Per assumere il ruolo di consigliere regionale dovrebbe lasciare l’incarico di viceministro, decisione rimessa alla valutazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Forza Italia: Massimo Pelliccia, Assunta Panico, Livio Petitto, Fernando Errico, Giovanni Zannini, Roberto Celano.

Cirielli Presidente: Francesco Iovino, Sebastiano Odierna.

Lega: Michela Rostan, Massimo Grimaldi, Mimì Minella.