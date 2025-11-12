Il trattamento integrativo, noto anche come Ex Bonus Renzi, sarà erogato nel mese di novembre 2025. La misura prevede un sostegno economico di 100 euro mensili ed è destinata sia ai lavoratori dipendenti sia ai percettori di NASpI e altre indennità di disoccupazione.
Chi può ricevere il trattamento integrativo
La platea dei beneficiari include principalmente:
Lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, che rispettino i requisiti reddituali previsti dalla normativa.
Percettori di indennità di disoccupazione, come NASpI e DIS-COLL, che riceveranno l’importo direttamente dall’INPS.
Per ricevere il bonus nella misura piena, il reddito annuo complessivo del beneficiario non deve superare 15.000 euro, garantendo che il sostegno arrivi a chi ne ha maggiore necessità.
Date di pagamento di novembre 2025
Le tempistiche di accredito variano in base alla categoria:
Lavoratori dipendenti: l’importo viene corrisposto dal datore di lavoro insieme alla busta paga di novembre, generalmente verso la fine del mese.
Percettori NASpI e altre indennità: il pagamento segue l’erogazione della disoccupazione, previsto indicativamente tra il 12 e il 15 novembre.
Come verificare l’erogazione
L’accesso al trattamento integrativo è automatico: non è necessario inoltrare alcuna domanda né all’INPS né al datore di lavoro.
Per i beneficiari di prestazioni INPS, è possibile verificare la data di accredito accedendo al Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul portale web dell’Istituto, tramite SPID, CIE o CNS. Qui vengono pubblicate in anticipo le disposizioni di pagamento, consentendo di monitorare quando i 100 euro saranno accreditati sul conto corrente.