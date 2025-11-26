Condotta dell’acqua rotta, disagi in mezza Campania

Una chiusura totale è stata disposta sulla principale condotta dell’acquedotto del Serino, infrastruttura essenziale per l’approvvigionamento idrico di gran parte della Campania. La decisione arriva dopo che ABC Napoli ha rilevato una grave anomalia lungo il sistema di grande adduzione, rendendo necessaria un’immediata operazione di manutenzione straordinaria.

Sospesa la condotta DN 2000: dove mancherà l’acqua

Per eseguire gli interventi è stata interrotta l’erogazione della condotta DN 2000, con conseguenze su diverse aree delle province di Benevento, Caserta e Napoli. Le interruzioni, avviate dalle 19 di ieri, proseguiranno con orari differenziati fino a venerdì.

Lo stop ha già provocato la disalimentazione idrica nei Comuni di:

Airola (Benevento)

Santa Maria a Vico (Caserta)

alcune zone di Arienzo

I Comuni di Arpaia e Forchia continueranno invece a essere serviti, pur con la possibilità di cali di pressione.

Possibili disagi anche a Napoli

Ripercussioni sono attese anche in alcune aree della città di Napoli, in particolare nel quartiere Vomero, dove le manovre necessarie per mantenere il servizio potrebbero causare temporanei fenomeni di torbidità e riduzioni di portata. Le zone più esposte sono via Morghen, l’area di San Martino e le strade circostanti.

Tempi di ripristino

ABC Napoli prevede di ripristinare la funzionalità della condotta:

entro le 19 di domani per i Comuni delle province di Benevento e Caserta

nel corso della tarda serata del 28 novembre per le utenze di Napoli

Il cronoprogramma potrà subire variazioni in caso di imprevisti tecnici.

Interventi in corso

L’azienda idrica ha assicurato che le proprie squadre sono al lavoro in maniera continuativa per ridurre al minimo i disagi e garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.