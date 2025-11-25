Con due coltelli addosso attende la ex nel parcheggio del supermercato

Pomeriggio di tensione a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, dove un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver minacciato e aggredito l’ex moglie. L’episodio si è verificato ieri, 24 novembre, nel parcheggio di un supermercato in via Tenente Puoti.

La dinamica dell’aggressione

Intorno alle 14 l’uomo avrebbe raggiunto la ex compagna mentre quest’ultima si trovava all’interno della propria auto. In evidente stato di agitazione, avrebbe tentato di aprire la portiera del veicolo, colpendola più volte con i pugni e rivolgendole pesanti minacce.

La donna, impaurita, è riuscita a mettere in moto e ad allontanarsi, recandosi immediatamente presso la Stazione dei Carabinieri del paese per chiedere aiuto. L’ex marito l’avrebbe seguita a breve distanza.

L’intervento dei carabinieri e il ritrovamento delle armi

I militari, intervenuti con tempestività, hanno identificato l’uomo e proceduto a una perquisizione personale e del veicolo. Durante i controlli sono stati rinvenuti due coltelli: uno nel borsello e un secondo all’interno dell’automobile. Entrambe le armi bianche sono state sequestrate.

Il 46enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in quasi flagranza con le accuse di minacce e porto abusivo di armi.

Arresti domiciliari dopo la convalida

Completate le formalità di rito, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dai carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione e posto agli arresti domiciliari.