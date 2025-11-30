Comandante dei carabinieri trovato senza vita in caserma

Un carabiniere di 31 anni, Marco Lomagistro, è stato trovato senza vita all’interno della caserma di Tursi, in provincia di Matera, dove prestava servizio come comandante della stazione. Secondo le prime informazioni, il militare si sarebbe tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. A scoprire il corpo sono stati alcuni colleghi. Le indagini sono ora affidate al Comando provinciale dei Carabinieri di Matera, che sta ricostruendo la dinamica e le possibili motivazioni del gesto.

Chi era Marco Lomagistro

Originario di Laterza, in provincia di Taranto, Lomagistro ricopriva il ruolo di maresciallo comandante della stazione di Tursi. Nonostante la giovane età, era considerato un punto di riferimento per la comunità locale e per l’Arma, apprezzato per professionalità e senso del dovere.

Il cordoglio delle istituzioni

La notizia della morte ha profondamente scosso sia la comunità di Tursi che quella di Laterza. I sindaci dei due comuni, Salvatore Cosma e Francesco Frigiola, hanno espresso il proprio cordoglio sottolineando l’impegno umano e professionale del maresciallo.

Il sindaco di Laterza, Franco Frigiola, ha scritto sui social:

«La nostra comunità è stata colpita da una notizia che mai avremmo voluto ricevere. La scomparsa del maresciallo, giovane comandante della stazione dei carabinieri di Tursi, rappresenta una perdita gravissima per l’Arma e per il territorio. Era un esempio di dedizione, correttezza e senso del dovere».