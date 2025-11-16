Momenti di paura nella notte a Gromola, frazione rurale di Capaccio Paestum. Intorno alle 2, una Fiat Panda è uscita improvvisamente di strada lungo via del Sele, terminando la corsa nel canale che costeggia la carreggiata. A bordo c’erano cinque ragazzi del posto, tutti da poco maggiorenni.

Un giovane ferito, gli altri illesi

Uno dei passeggeri ha riportato ferite e contusioni tali da richiedere il trasferimento in ospedale tramite ambulanza del 118. Gli altri quattro giovani sono usciti autonomamente dal veicolo, rimediando solo un grande spavento e lievi escoriazioni.

I soccorsi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco di Agropoli, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area, e i carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Giuseppe Colella, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Le cause dello sbandamento sono ancora in fase di accertamento e gli investigatori stanno valutando ogni possibile fattore, dall’errore umano alle condizioni del manto stradale.