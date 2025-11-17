La Polizia Locale di Napoli ha intensificato le attività di controllo nel centro cittadino per contrastare gli eccessi della movida e vigilare sulla tutela dei minori. Un’operazione mirata, condotta dall’Unità Operativa IAES/Tutela Minori, si è svolta nell’area di Monteoliveto. Durante un controllo programmato per prevenire il consumo di alcol e sostanze tra gli adolescenti, gli agenti hanno individuato cinque ragazzi tra i 14 e i 15 anni all’interno di un bar in via dei Cazzozzieri. I minori stavano consumando superalcolici serviti dal personale del locale senza alcuna verifica sull’età anagrafica.

I giovani sono affidati alle famiglie, invitate a porre maggiore attenzione ai comportamenti dei figli, mentre per il gestore del bar è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria in base all’articolo 689 del Codice Penale, che punisce la somministrazione di alcol a minori o persone incapaci.

Proseguono i controlli della Polizia Locale nelle zone più sensibili della movida con l’obiettivo di prevenire rischi e garantire sicurezza soprattutto ai giovanissimi.