Un uomo di 50 anni arrestato con l’accusa di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tentato un cosiddetto “cavallo di ritorno” a Nola. L’indagato avrebbe chiesto 3.000 euro al proprietario di un’auto rubata per restituirgliela, ma il piano è scoperto grazie all’intervento della Squadra Mobile di Napoli, in collaborazione con i Commissariati di Acerra e Nola.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima aveva denunciato il furto della propria vettura avvenuto la mattina di giovedì scorso. Poco dopo, era contattata da un uomo che le aveva proposto di riavere il veicolo in cambio del pagamento della somma richiesta.

Gli agenti, informati della richiesta estorsiva, hanno predisposto un’operazione di controllo, seguendo il proprietario fino al luogo dell’incontro: un’attività commerciale gestita dal sospettato. Dopo aver ricevuto il denaro, l’uomo ha contattato un complice per farsi indicare la posizione dell’auto, quindi si è recato insieme alla vittima sul posto dove il veicolo era parcheggiato.

Accortosi della presenza della polizia, il cinquantenne ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione. L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.