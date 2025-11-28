Che caos per lo sciopero generale: ecco tutte le novità sui trasporti pubblici

L’Italia affronta oggi una giornata di ampia mobilitazione sindacale. I sindacati di base CUB, USB, SGB, COBAS e USI-CIT hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge pubblico e privato, con ripercussioni significative sui trasporti nazionali e locali. Per alcuni settori, le prime sospensioni sono iniziate già nella serata del 27 novembre.
Settori coinvolti nello sciopero del 28 novembre
Lo stop riguarda diverse categorie strategiche:
Pubblico impiego e servizi essenziali
Trasporto ferroviario nazionale: fermo dalle 21.00 del 27 novembre alle 21.00 del 28 novembre.
Autostrade: sciopero dalle 22.00 del 27 novembre alle 22.00 del 28 novembre.
Vigili del Fuoco: sospensione del servizio per 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00.
Trasporto pubblico locale (TPL): adesione prevista per l’intera giornata, con modalità variabili da città a città.
Compagnie aeree Air France e KLM: sciopero dalle 9.00 alle 17.00.
Situazione a Napoli: aggiornamenti EAV e ANM
Dati EAV sulle adesioni e sul servizio
EAV comunica che, alle ore 11.00, l’adesione registrata allo sciopero nazionale USB è pari al 3,3%, con circa 50 dipendenti in sciopero su 1450 presenti.
Le adesioni più alte si rilevano nel settore ferroviario delle linee Vesuviane, con una partecipazione del 31% del personale viaggiante.
Di seguito lo stato dei servizi EAV:
Circumflegrea: servizio al momento fermo per l’adesione di alcuni capistazione.
Cumana: circolazione ripristinata regolarmente tra Montesanto e Bagnoli.
Linee Vesuviane: servizio attivo al 70% con 16 treni soppressi su 52 programmati.
Linea Napoli–Piedimonte: soppressa una sola corsa.
Linea Metropolitana EAV: servizio regolare.
Servizio automobilistico: sostanzialmente regolare, con sole 5 adesioni tra gli autisti.
Aggiornamenti ANM sul trasporto a Napoli
ANM, attraverso un comunicato diffuso questa mattina, segnala quanto segue alla conclusione delle fasce di garanzia:
Metro Linea 1: servizio regolare.
Metro Linea 6: operativa sulla tratta Augusto – Municipio.
Funicolare Centrale: dalle 9.30 alle 13.00 garantite solo le corse dirette.
Funicolari Chiaia, Montesanto e Mergellina: servizio regolare.