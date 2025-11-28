Che caos per lo sciopero generale: ecco tutte le novità sui trasporti pubblici

L’Italia affronta oggi una giornata di ampia mobilitazione sindacale. I sindacati di base CUB, USB, SGB, COBAS e USI-CIT hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge pubblico e privato, con ripercussioni significative sui trasporti nazionali e locali. Per alcuni settori, le prime sospensioni sono iniziate già nella serata del 27 novembre.

Settori coinvolti nello sciopero del 28 novembre

Lo stop riguarda diverse categorie strategiche:

Pubblico impiego e servizi essenziali

Trasporto ferroviario nazionale: fermo dalle 21.00 del 27 novembre alle 21.00 del 28 novembre.

Autostrade: sciopero dalle 22.00 del 27 novembre alle 22.00 del 28 novembre.

Vigili del Fuoco: sospensione del servizio per 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00.

Trasporto pubblico locale (TPL): adesione prevista per l’intera giornata, con modalità variabili da città a città.

Compagnie aeree Air France e KLM: sciopero dalle 9.00 alle 17.00.

Situazione a Napoli: aggiornamenti EAV e ANM

Dati EAV sulle adesioni e sul servizio

EAV comunica che, alle ore 11.00, l’adesione registrata allo sciopero nazionale USB è pari al 3,3%, con circa 50 dipendenti in sciopero su 1450 presenti.

Le adesioni più alte si rilevano nel settore ferroviario delle linee Vesuviane, con una partecipazione del 31% del personale viaggiante.

Di seguito lo stato dei servizi EAV:

Circumflegrea: servizio al momento fermo per l’adesione di alcuni capistazione.

Cumana: circolazione ripristinata regolarmente tra Montesanto e Bagnoli.

Linee Vesuviane: servizio attivo al 70% con 16 treni soppressi su 52 programmati.

Linea Napoli–Piedimonte: soppressa una sola corsa.

Linea Metropolitana EAV: servizio regolare.

Servizio automobilistico: sostanzialmente regolare, con sole 5 adesioni tra gli autisti.

Aggiornamenti ANM sul trasporto a Napoli

ANM, attraverso un comunicato diffuso questa mattina, segnala quanto segue alla conclusione delle fasce di garanzia:

Metro Linea 1: servizio regolare.

Metro Linea 6: operativa sulla tratta Augusto – Municipio.

Funicolare Centrale: dalle 9.30 alle 13.00 garantite solo le corse dirette.

Funicolari Chiaia, Montesanto e Mergellina: servizio regolare.