C’è il Bonus Bollette 2026: come fare per risparmare su luce, acqua e gas

Il bonus bollette sarà confermato nel 2026, ma con alcune novità sulla platea dei beneficiari. Gli aiuti sono destinati principalmente alle famiglie con Isee basso, consentendo un risparmio complessivo fino a 1.226 euro l’anno grazie all’incrocio di bonus per luce, gas e acqua. Le misure restano in gran parte automatiche: i nuclei familiari già registrati e con Isee aggiornato non devono presentare nuove domande. È quindi fondamentale aggiornare l’Isee entro gennaio 2026 per non perdere il diritto agli sconti.

Chi può accedere ai bonus: il requisito Isee

Il criterio principale per ottenere il bonus è l’Isee:

Famiglie con reddito Isee fino a 9.530 euro all’anno.

Famiglie numerose con almeno quattro figli a carico: soglia fino a 20.000 euro annui.

Il bonus non è a richiesta diretta: l’Inps trasmette automaticamente i dati ai fornitori di energia, gas e acqua, applicando gli sconti sulle bollette.

Cos’è il bonus sociale

Il bonus sociale include diversi contributi per elettricità, gas e acqua. L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare:

Bonus elettrico standard:

1-2 componenti: 167,90 € annui

3-4 componenti: 219 € annui

Più di 4 componenti: 240,90 € annui

Bonus elettrico per disagio fisico

Per le famiglie con persone che necessitano di apparecchiature salvavita elettriche, è previsto un bonus aggiuntivo senza limiti di Isee. Serve un certificato dell’Asl che attesti la patologia e l’uso dell’apparecchio. Gli importi variano in base ai consumi extra:

Fino a 600 kWh (potenza 3 kW): 167,90 € annui

Fino a 1.200 kWh (potenza ≥4,5 kW): fino a 543,85 € annui

I bonus elettrico e per disagio fisico possono essere cumulati, arrivando a un risparmio superiore a 1.200 euro all’anno.

Bonus bollette gas

Il bonus gas considera reddito, numero di componenti, tipo di utilizzo e zona climatica. In regioni più fredde o in nuclei che usano il gas per il riscaldamento, il contributo è maggiore. Anche in questo caso l’erogazione è automatica tramite Isee aggiornato.

Bonus idrico

Il bonus idrico consente fino a 50 litri di acqua gratis al giorno per ciascun componente della famiglia, pari a circa 18 metri cubi all’anno per persona. Una famiglia di quattro persone può risparmiare fino a 113,76 € annui. Anche questo bonus è automatico e non richiede domanda.