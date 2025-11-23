Caos al seggio, Rita De Crescenzo non ha potuto votare

Tensione questa mattina al seggio della scuola Palizzi, nel quartiere Pallonetto di Santa Lucia, dove la tiktoker Rita De Crescenzo si è recata per votare. Al momento dell’identificazione, la donna sarebbe risultata cancellata dagli elenchi elettorali, una circostanza che – secondo le spiegazioni fornite nel seggio – può verificarsi quando non viene comunicato al Comune un cambio di residenza.

A riferire l’episodio è il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, attraverso una nota. La conseguente impossibilità per la donna di esprimere il voto avrebbe generato momenti di forte agitazione all’interno della struttura.

La ricostruzione e le critiche politiche

«È scoppiato il caos quando Rita De Crescenzo ha scoperto di non poter votare perché cancellata dagli elenchi» afferma Borrelli nella nota. Il parlamentare, commentando l’episodio, definisce «ridicolo» che dopo settimane di esposizione pubblica nella campagna elettorale a favore di un candidato di Forza Italia, la tiktoker non potesse partecipare al voto.

Borrelli collega la cancellazione dagli elenchi alla condizione di “irreperibilità”, precisando che si tratta di una situazione che può verificarsi quando un cittadino non risulta rintracciabile all’indirizzo dichiarato. Il parlamentare sottolinea che, in generale, l’irreperibilità può ostacolare la notifica di atti giudiziari e dichiara di auspicare verifiche da parte della magistratura sulle circostanze dell’accaduto.

Accertamenti amministrativi attesi

Sarà l’ufficio elettorale comunale a chiarire le procedure che hanno portato alla cancellazione del nominativo dagli elenchi e se la documentazione anagrafica della donna risultasse aggiornata o meno.

L’episodio ha attirato l’attenzione sia politica che mediatica, anche in considerazione della notorietà della tiktoker e del contesto elettorale in cui si è verificato.