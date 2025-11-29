Cantante lirica muore dopo lo spettacolo a Nola

La comunità artistica della provincia di Frosinone piange la morte di Maristella Mariani, 48 anni, originaria di Castrocielo e figura di rilievo nel panorama lirico nazionale. La cantante è deceduta dopo un improvviso malore che l’aveva colpita nei giorni scorsi mentre si trovava a Nola, in provincia di Napoli, impegnata nella sua attività operistica.

L’ultimo saluto a Castrocielo

Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Caserta, Mariani non si è più ripresa. Ieri la chiesa di Santa Lucia, nel suo paese natale, ha accolto familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini arrivati da tutta la provincia e oltre per darle l’ultimo saluto. L’omaggio musicale dei colleghi ha accompagnato la cerimonia, rendendo ancora più toccante il commiato a un’artista che ha dedicato la vita alla musica e alla formazione di giovani talenti.

La scelta della donazione degli organi

In accordo con la volontà della stessa Mariani, la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, un gesto che permette alla sua generosità di continuare oltre la morte. Anche i suoi occhi azzurri, spesso ricordati per la loro intensità, contribuiranno a ridare speranza ad altre persone.

Una figura stimata nel panorama musicale e scolastico

Maristella Mariani era docente presso l’Istituto Bragaglia di Frosinone, direttrice di coro e soprano molto apprezzato. Il suo impegno nella musica colta e nel canto liturgico l’aveva resa un punto di riferimento tanto nel settore artistico quanto nella comunità ecclesiale.

Numerosi i messaggi di cordoglio. Il sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione, ha definito la sua morte una perdita dolorosa per l’intera comunità, ricordandola come “una stella della musica”. Anche il vescovo Gerardo Antonazzo ha espresso vicinanza alla famiglia, sottolineando il forte legame di Mariani con le parrocchie locali e la passione con cui metteva la sua voce al servizio della fede.