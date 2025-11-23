Cane finisce in un pozzo profondo 10 metri

Intervento complesso nel pomeriggio a Bisaccia, in contrada Valle Fiumata, dove una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento locale è stata chiamata per salvare un cane da caccia di razza setter finito in un pozzo. L’animale era precipitato all’interno di un pozzo storico non segnalato, profondo circa 10 metri e nascosto dalla fitta vegetazione della zona boschiva.

Le operazioni di salvataggio

Per il recupero è stato necessario l’utilizzo delle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). Un operatore specializzato è stato calato all’interno del pozzo, ha imbragato il cane e lo ha riportato in superficie in totale sicurezza.

Il setter, recuperato senza ulteriori traumi, è stato riconsegnato al proprietario.